В ДТП под Воронежем погибли мать с 10-летним сыном

В результате столкновении легкового автомобиля с грузовиком ДАФ в Воронежской области погибли три человека, включая женщину и ее 10-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, все погибшие — местные жители.

«Предположительно, водитель автомобиля ВАЗ — женщина 1971 года рождения, не справилась с управлением в сложных погодных условиях и столкнулась со встречным грузовиком ДАФ», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Среди жертв аварии оказался также пассажир 1971 года рождения.

ДТП произошло около 17:20 мск на автодороге Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка, уточняет собеседница агентства. По ее словам, в это время на трассе бушевала метель с мокрым снегом, а порывы ветра достигали 11−15 м/с.