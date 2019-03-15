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Арестован мужчина, избивший до смерти посетителя московского клуба

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© pixabay.com

Симоновский районный суд принял решение об аресте 40-летнего Григория Штыканова, который в ночь на 10 марта до смерти избил пьяного посетителя московского клуба Главclub Green Concert Руслана Сыченко.

«В отношении Штыканова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 мая», — сообщили ТАСС в суде.

Штыканову предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть», предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет.

Свою вину он полностью признал, однако при этом считает, что руководство клуба также причастно к этому инциденту. По его мнению, «можно было предотвратить несчастье».

Суд также признал потерпевшей стороной супругу погибшего, которая рассказала агентству о том, что ее муж умер по пути в больницу в машине скорой помощи от разрыва селезенки.

Ранее сообщалось, что посетитель московского клуба скончался в результате драки на концерте немецкой фолк-метал-группы In Extremo. Сыченко обнаружили в заведении после концерта с многочисленными телесными повреждениями.

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