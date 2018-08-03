Новый флешмоб в соцсетях предлагает узнать о своих «преступлениях» по росту
- 15 марта 2019, 19:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Twitter запущен флешмоб «Какой у вас рост, по такой статье вы и получаете срок».
Его участникам предлагается найти в Уголовном кодексе статью, соответствующую их росту в сантиметрах.
Желающих это сделать оказалось немало. По некоторым подсчетам, за два дня твит набрал больше тысячи комментариев. Пользователи соцсети стали с энтузиазмом узнавать о своей «статье» и делиться полученным результатом.
Среди таких статей УК РФ оказались «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», а также «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Но одна пользовательница, получившая по УК РФ «кражу», не остановилась на достигнутом и выяснила, какая статья соответствует ее росту по УК Белоруссии. Вот что из этого получилось.
Поддержав флешмоб, сайт Meduza даже разместил конвертер, с помощью которого можно моментально вычислить статью по своему росту.
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