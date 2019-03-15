7 городов, где можно купить дом по цене стакана кофе

Некоторые люди мечтают иметь маленький уютный домик, а другие хотели бы жить в огромном особняке у моря. В наше время осуществить любую мечту несложно, были бы деньги. Хотя в некоторых случаях стать обладателем заветной недвижимости можно всего за 1 доллар или даже бесплатно.

Но есть некоторые нюансы.

1. Самбука, Италия

Италия пошатнула рынок недвижимости, выставив на продажу большое количество отличных домов за смешную цену. Дома расположены в разных деревнях и регионах, где сегодня проживает мало людей. Самбука — одна из итальянских деревень, где сейчас можно купить дом всего за 1 евро. Однако есть один нюанс. Большинство жилищ находятся в полуразрушенном состоянии, поэтому новые владельцы должны взять на себя обязательство отремонтировать дом площадью от 40 до 150 квадратных метров в течение трёх лет на сумму не менее 15000 евро. А также нужно будет выложить залог в размере 5000 евро, который будет возвращён после завершения рестайлинга. Но если вы мечтали жить на Сицилии, это ваш шанс!

2. Рубе, Франция

Если вам нравится Франция, то маленький город Рубе, расположенный на севере страны, обязательно вам приглянется. Этот город, расположенный недалеко от Бельгии, экономически стабилен и быстро развивается. Местные власти решили заселить городок и сделать его привлекательным для туристов, поэтому выставили на продажу дома ценой в 1 евро. Предполагается, что покупатель вложит силы и средства в восстановление заброшенной недвижимости и проживёт в доме не менее 5 лет.

3. Токио, Япония

Удивительно, но даже в стране с проблемой перенаселения могут пустовать дома! Жители Токио готовы отдавать свои жилища почти бесплатно, потому что они им просто больше не нужны. Это происходит из-за японского суеверия: все дома, где произошла катастрофа или преступление, считаются проклятыми. Японцы считают, что такие места приносят неудачу. Это суеверие распространено по всему государству, поэтому Токио не единственный город в этой стране, где можно купить смехотворно дешёвый дом. Японцы даже создали специальный онлайн-рынок заброшенной недвижимости под названием Akiya. Здесь вы можете стать владельцем дома бесплатно или за символические деньги.



4. Буффало, США

Власти американского города Буффало предлагают всем желающим приобрести недвижимость в их городе всего за 1 доллар. Программа называется Urban Homestead Program. Подобные программы распространены во многих штатах США, особенно когда речь идет о раздаче необитаемых земель. Всё, что вам нужно, это быть законным гражданином города, проживать в новом доме не менее 3 лет и вкладывать значительные средства в его ремонт. Делая это, власти надеются снова сделать город красивым, не вкладывая в обустройство государственные деньги.



5. Ливерпуль, Великобритания

Проблема нежилых домов существует и в Великобритании. Несмотря на быстрое развитие страны, всё больше и больше жителей переезжают в столицу, чтобы построить успешную карьеру. Согласно статистике, в Великобритании 200 000 домов пустуют как минимум 6 месяцев в году. Большинство этих домов были заброшены рабочим классом в годы безработицы в 70-х, 80-х и 90-х годах. Правительство пытается заставить людей перебраться на окраину Ливерпуля, продавая заброшенные дома всего за 1 доллар. Однако правила покупки недвижимости довольно строгие. Если вы хотите купить такой дом, это должна быть ваша первая сделка по покупке недвижимости. Также вам необходимо быть жителем города и проживать в новом доме не менее 5 лет. Кроме того, вы должны сделать ремонт в соответствии с городскими стандартами.



6. Кандела, Италия

Мало того, что в этом итальянском городе можно приобрести недвижимость за 1 евро, власти готовы вам ещё и приплатить 2000 евро за переезд! Такой отчаянный шаг было решено предпринять, чтобы город Кандела не оказался совершенно заброшенным. В 1990 году там проживало 9 000 человек, а в 2019 году — только 2700 человек. Огромное количество людей покинуло город в поисках новых возможностей. Из-за этого город прекратил экономически развиваться, и сильно вырос уровень безработицы. Власти считают, что можно вновь сделать город процветающим. Итак, чтобы переехать в Канделу, вам необходимо стать постоянным жителем города, а также иметь доход не менее 7500 евро в год. Тогда в случае переезда в одиночку, вы получите 800 евро, а если переселитесь всей своей семьей, то получите 2000 евро.

7. Окутама, Япония

Если вы любите природу и тишину, в стране восходящего солнца есть ещё один вариант: жизнь в городе Окутама. Это один из многих городов-призраков в Японии, но невероятные пейзажи делают это место действительно особенным. Местные власти заметили интерес молодёжи к этому отдалённому месту и разработали специальную программу, чтобы сделать его более популярным. Есть особые требования к покупателям: переехать могут только люди моложе 43 глет. И ещё одна мелочь: чтобы стать полноправным владельцем дома, нужно прожить в нем не менее 22 лет.

Какой из этих вариантов приобретения недвижимости вам приглянулся? Готовы переехать в другой город? Расскажите нам в комментариях!

