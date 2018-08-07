Сбежавший кот нашёлся через 5 лет

В августе 2013 года жительница британского города Эссекс Элинор Репуччи (Elinore Repucci), как обычно, выпустила своего кота по кличке Ларри (Larry) погулять, но обратно питомца она не дождалась.

Ларри часто ходил погулять, но всегда возвращался. Когда я звала его, он откликался и никогда не убегал далеко. В тот день на улице моросил дождь, и я была уверена, что кот вскоре вернётся. Но он не вернулся, — вспоминает женщина.

Британка с семьёй и друзьями несколько недель отчаянно искали котика. Друг женщины, владеющий антикварным магазином, установил на витрине объявление о том, что разыскивается кот Ларри. Но всё было безрезультатно.

«Я живу рядом с лесом, и я подумала: „Может быть, Ларри заблудился в лесу“». Однако это не соответствовало действительности. Через долгих пять лет в доме Элинор раздался звонок из Общества спасения кошек:

Они спросили, скучаю ли я по кошке. Я опешила и ответила — нет. А они сказали, что нашли моего кота и у него микрочип с моей фамилией. Я слушала и повторяла про себя „не может быть, не может быть“.

Кот Ларри нашёлся за 20 миль от родного дома, это примерно 32 километра: «В тот день, когда он пропал, шёл дождь. Возможно, он залез в чей-то грузовик и уснул там. А когда проснулся, его увезли далеко, и он не мог найти дорогу домой», — предположила хозяйка, вновь обретшая питомца.

Сотрудники приюта рассказали, что Ларри привёз неизвестный человек, он увидел, как бездомный кот подбирает с земли хлебные крошки, и решил помочь. При осмотре ветеринары нашли у животного чип, найти хозяев было делом техники.

Если вы видите на улицу кошку, которая ест птичий корм и выглядит худой и заброшенной, сделайте доброе дело — отвезите животное к ветеринару. Возможно, этот кот потерялся и его хозяева отчаянно ищут своего питомца, — сказала директор приюта Общества спасения кошек Merrimack River Feline Rescue Бритт Фокс Ховер (Britt Fox Hover).

Ветеринары заверили хозяйку, что Ларри относительно здоров, хотя у него и отсутствует часть лапы, то ли вследствие обморожения, то ли из-за конфликта с другим зверем. А Элинор призналась, что абсолютно счастлива вновь встретиться со своим любимым котом:



У меня есть дочь, которой пять с половиной лет, Ларри пропал без вести, когда она уже родилась. Это удивительно! Столько всего произошло за это время. Это ведь треть кошачьей жизни! Я бы хотела сказать спасибо человеку, который спас моего кота с улицы, и спасибо всем людям, которые подкармливают бездомных кошек. Ларри худой, но не истощённый.

Родные и друзья с радостью узнали новость о возвращении пушистого беглеца, а хозяин антикварного магазина сменил объявление на витрине на слова «Ларри дома».

Интересно, что Ларри хорошо помнит наш дом и где в нём что находится. Он сразу нашёл миску с едой и любимое место для сна. Только теперь ему приходится делить пространство с двумя другими кошками и собакой. Но он справляется. Раньше он был застенчивым, а сейчас он гораздо чаще подходит к людям и мяукает, если ему что-то надо. Вероятно, настойчивость помогла ему выжить на улице, — рассказала британка.

23 марта котику Ларри исполнится восемь лет, семья готовится ко дню рождения и клянётся больше никогда не выпускать питомца на улицу без присмотра.

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