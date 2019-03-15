Тест: В какой стране находится эта достопримечательность?

В каждой стране есть достопримечательности, которые знают во всём мире: Кремль, Эйфелева башня, статуя Свободы, Тадж-Махал и многие другие. Собрали для вас несколько фотографий знаменитых сооружений, по которым вы должны угадать страну в два счёта. Попробуйте!

Сколько достопримечательностей вы угадали? Расскажите в комментариях. А тест отправьте друзьям- путешественникам.