Тест: В какой стране находится эта достопримечательность?
- 15 марта 2019, 15:33
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В каждой стране есть достопримечательности, которые знают во всём мире: Кремль, Эйфелева башня, статуя Свободы, Тадж-Махал и многие другие. Собрали для вас несколько фотографий знаменитых сооружений, по которым вы должны угадать страну в два счёта. Попробуйте!
Сколько достопримечательностей вы угадали? Расскажите в комментариях. А тест отправьте друзьям- путешественникам.
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