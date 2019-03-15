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Тест: В какой стране находится эта достопримечательность?

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  • 15 марта 2019, 15:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В каждой стране есть достопримечательности, которые знают во всём мире: Кремль, Эйфелева башня, статуя Свободы, Тадж-Махал и многие другие. Собрали для вас несколько фотографий знаменитых сооружений, по которым вы должны угадать страну в два счёта. Попробуйте!

Сколько достопримечательностей вы угадали? Расскажите в комментариях. А тест отправьте друзьям- путешественникам.

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