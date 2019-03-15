Чихуахуа поженились, чтобы вместе найти новых хозяев

Две собаки породы чихуахуа по кличке Захари и Пи Ви (Zachary and Pee Wee) жили со своим хозяином в Северной Каролине, США, и горя не знали. Однако их владелец внезапно скончался, и пёсиков увезли в приют.

«Эти собачки восемь лет были вместе, и они не представляют своей жизни друг без друга. Между ними особая связь, это видно невооружённым глазом. Они постоянно обнимаются. А стоит им даже ненадолго расстаться, начинают беспокоиться, скулить и отказываются от еды», — рассказала сотрудник Adoption First Animal Rescue Николь Джонсон (Nicole Johnson) порталу The Dodo.

В приюте отметили, что собаки очень разные по характеру и прекрасно дополняют друг друга: «Захари более общительный, а Пи Ви может быть очень застенчивой и не торопится доверять новым людям. Она ценит личное пространство и чувствует себя в безопасности только рядом с Захари».

Понаблюдав за трогательными отношениями двух влюблённых чихуахуа, сотрудники приюта поняли, что разлучать их ни в коем случае нельзя, и решили поженить собак, чтобы новый хозяин забрал их обоих. Для жениха нашли маленький смокинг и бабочку, а невесту нарядили в элегантное платье цвета чайной розы. На свадебной церемонии присутствовали только самые близкие.

«Захари и Пи Ви настолько близки, что заслужили свою сказочную свадьбу после всех этих лет, прожитых вместе», — сказали растроганные волонтёры.

И теперь, когда чихуахуа официально женаты, они мечтают только о том, чтобы найти новый дом и любящую семью, где они смогут быть счастливы до конца дней своих.

Как считаете, поможет собакам свадьба обрести новый дом?

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