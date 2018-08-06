найти ×
   
  • USD
    65.40
  • EUR
    74.06
СохранитьСохранено0
×

001170

«Союз МС-12» с космонавтами пристыковался к МКС

Small f78f8d6c11

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-12» успешно доставил на МКС российского космонавта Алексея Овчинина, а также американских астронавтов Ника Хейга и Кристину Кук. К утру 15 марта экипаж корабля совершил стыковку и перешел на борт Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», «Союз МС-12» доставил на МКС почти 127 кг различных грузов, в том числе научное оборудование, средства контроля среды обитания, жизнеобеспечения и личные вещи космонавтов. В задачи экспедиции входит проведение многочисленных исследований и экспериментов, в том числе по изучению процессов горения в условиях микрогравитации, работа с российскими и американскими грузовыми и пилотируемыми кораблями, а также поддержание работоспособности станции.

В мае текущего года у российских космонавтов намечен выход в открытый космос из российского сегмента МКС.

Операция по стыковке «Союза» и МКС транслировалась в прямом эфире.

Корабль «Союз МС-12» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ», которая взлетела в 22:14 по московскому времени с Первой стартовой площадки космодрома, именуемой «Гагаринский старт». Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя прошло спустя 114 секунд после старта, а через 287 секунд отделилась вторая ступень. На целевую орбиту корабль был выведен спустя 528 секунд после старта.

Напомним, что Овчинин и Хейг должны были полететь на МКС 11 октября 2018 года, однако через несколько минут после старта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Членам экипажа тогда удалось успешно приземлиться с помощью аварийной капсулы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30513881читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
10351716читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

27035834читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

18227874читать позжечитаю позже