«Союз МС-12» с космонавтами пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-12» успешно доставил на МКС российского космонавта Алексея Овчинина, а также американских астронавтов Ника Хейга и Кристину Кук. К утру 15 марта экипаж корабля совершил стыковку и перешел на борт Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», «Союз МС-12» доставил на МКС почти 127 кг различных грузов, в том числе научное оборудование, средства контроля среды обитания, жизнеобеспечения и личные вещи космонавтов. В задачи экспедиции входит проведение многочисленных исследований и экспериментов, в том числе по изучению процессов горения в условиях микрогравитации, работа с российскими и американскими грузовыми и пилотируемыми кораблями, а также поддержание работоспособности станции.

В мае текущего года у российских космонавтов намечен выход в открытый космос из российского сегмента МКС.

Операция по стыковке «Союза» и МКС транслировалась в прямом эфире.

Корабль «Союз МС-12» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ», которая взлетела в 22:14 по московскому времени с Первой стартовой площадки космодрома, именуемой «Гагаринский старт». Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя прошло спустя 114 секунд после старта, а через 287 секунд отделилась вторая ступень. На целевую орбиту корабль был выведен спустя 528 секунд после старта.

Напомним, что Овчинин и Хейг должны были полететь на МКС 11 октября 2018 года, однако через несколько минут после старта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Членам экипажа тогда удалось успешно приземлиться с помощью аварийной капсулы.

