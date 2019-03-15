США оставили за собой право на первый ядерный удар

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд порекомендовал Конгрессу и Белому дому не отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара в ответ на неядерное нападение. Об этом генерал заявил на слушаниях в сенатском комитете по делам ВС.

«Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками [о нападении на США], и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», — цитирует Данфорда ТАСС.



С инициативой исключения превентивного ядерного удара из арсенала доступных президенту США внешнеполитических мер выступили конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен. «Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — она опасна», — заявили они.



Напомним, в последние месяцы в Пентагоне ускоренно готовят к испытаниям два типа ракет с дальностью полета до тысячи и четырех тысяч километров, которые в течение более чем тридцати лет были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Россия и США приостановили соблюдение договора из-за взаимных обвинений в несоблюдении его условий.

Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай, а Россия позволит американским экспертам беспрепятственно проводить проверки ради «безопасности США и их партнеров». Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД, который оберегает всю планету от ядерной войны.

