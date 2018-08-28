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С Байконура успешно стартовала ракета с пилотируемым кораблем

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

На космодроме Байконур успешно произведен запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12».

Как и было запланировано, ракета взлетела в 22:14 мск с 1-й стартовой площадки космодрома, именуемой «Гагаринский старт».

«Союз МС-12» должен доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина, а также американских астронавтов Ника Хейга и Кристину Кох.

Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя прошло спустя 114 секунд после старта, а через 287 секунд отделилась вторая ступень, сообщает ФАН.

На целевую орбиту корабль был выведен спустя 528 секунд после старта. Его стыковка со станцией намечена на 4:07 15 марта.

Напомним, что Овчинин и Хейг должны были полететь на МКС 11 октября 2018 года, однако через несколько минут после старта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Членам экипажа удалось успешно приземлиться с помощью аварийной капсулы.

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