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В Москве педофил насиловал взятых из приюта детей

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© pexels.com

В столичном главке Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении москвича 1959 года рождения, который обвиняется в педофилии.

Следствием установлено, что в июне 2016 года обвиняемый взял опекунство над мальчиком из детского дома, совершил в отношении малолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера, а затем вернул его в социальное учреждение.

В октябре 2018 года мужчина совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика, над которым тоже оформил опеку, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Разоблачить педофила удалось благодаря заявлению женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном, которого также пытался совратить во время занятий.

В настоящее подозреваемый находится под стражей.

Следователям также предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников столичных органов опеки и попечительства.

Ранее житель Пермского края получил пожизненный срок за особо тяжкие преступления в отношении трех девочек и трех мальчиков.

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