Стала известна причина гибели подлодки «Сан-Хуан»

Причиной гибели подводной лодки «Сан-Хуан» стал взрыв, произошедший на ее борту, заявил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден.

В результате проведенного расследования выяснилось, что из-за плохо закрытого клапана в аккумуляторные баки судна попала морская вода, которая и повлекла короткое замыкание.

Перед отправлением в плавание подлодка находилась в хорошем состоянии, приводит слова Бурдена телеканал TN.

Как писал «Ридус», подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В 30 милях к северу от последнего известного местоположения «Сан-Хуана» была зафиксирована гидроакустическая аномалия.



Спустя две недели операция по спасению экипажа была прекращена, но поиски субмарины были продолжены.

В ноябре 2018 года местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан» было установлено после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров.



В январе 2019 года бывший аналитик управления Военно-морской разведки США Брюс Рул пришел к выводу, что подлодка была полностью разрушена в результате взрыва. Согласно его докладу, на глубине 400 метров произошел взрыв мощностью около шести тонн в тротиловом эквиваленте, в результате которого корпус подлодки был полностью разрушен за 0,04 секунды.