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10+ случаев, когда за табличкой «Злая собака» обнаружился сюрприз

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  • 14 марта 2019, 20:02
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

При виде табличке «Осторожно, злая собака» большинство людей наверняка представляют себе кровожадных зверей с оскаленной пастью, готовых разорвать вас на части. Однако частенько за устрашающими надписями скрываются милейшие пушистые существа с доброй улыбкой и желанием поиграть. Собрали для вас фотографии, которые показывают, что за предостережением о злой собаке может стоять вовсе не злая зверюга, а порой и вовсе даже не собака.

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Какой из этих чудесных зверей понравился вам больше всего? Поделитесь в комментариях!

Среди табличек, объявлений, уличных надписей, рекламных щитов и даже надгробий можно найти настоящие шедевры народного юмора.

Ранее «Ридус» публиковал материал о людях, которые смогли пошутить даже после… своей смерти — с помощью остроумных эпитафий.

Посмеяться можно, почитав, как шутят злые соседи, развешивая объявления в подъездах. Хотя может они и не шутят.

Повеселить окружающих также любят хозяева собак и других питомцев. Почитать их перлы можно в материале «15 забавных предупреждающих табличек с чувством юмора».

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