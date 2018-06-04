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«Треугольный» танец покорил интернет, и вы захотите его повторить

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  • 14 марта 2019, 19:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Не успел отгреметь танцевальный челлендж «Skibidi Pa Pa», как интернет-пользователи нашли новое развлечение — танец «Triangle Dance», что можно перевести, как «Треугольный танец». Выглядит эта забава, на первый взгляд, довольно просто: надо собраться втроём, обняться за плечи и по очереди прыгать в центр треугольника. Но на практике, синхронные прыжки оказались не такими уж лёгкими. Одним из самых популярных роликов в рамках флешмоба стало видео, начинающееся с танца троих друзей в яркой одежде и с разноцветными волосами. Его посмотрели более 620 тысяч раз.

Обитатели соцсетей бросились пробовать себя в «Треугольном танце», и хотя многих ждало фиаско, это не помешало участникам флешмоба заливаться радостным смехом.

В весёлых прыжках с удовольствием участвуют, как мужчины, так и женщины. И очень радуется, если танец в треугольнике у них получается.

Однако хорошо получается далеко не у всех. Но от этого ещё смешнее.

Видеоролики с «треугольным» танцем можно в изобилии найти в Сети под хэштегом . Встречаются весьма оригинальные тройки и танцы, дополненные новыми движениями.

Весело танцуют и взрослые, и дети! И представители всевозможных профессий.

Если вы уже захотели попробовать, но боитесь оплошать, держите видеоинструкцию:

Ну как, поучаствуете во флешмобе «Triangle Dance»?

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