Пекарь открыл пончиковую, но к нему никто не пришёл. Помог интернет

Открытие своего бизнеса всегда сопряжено с рисками. Независимо от того, насколько вы трудолюбивы, увлечены и квалифицированны, нет никаких гарантий, что бизнес станет успешным. Ведь по статистике 20% малых предприятий терпят неудачу в первый же год.

Так чуть не случилось с пекарем из американского города Хьюстон, штат Техас. Мужчина открыл магазин пончиков под названием «Billy's Donuts», он решил, что яркие цвета в отделке заведения, сверкающая вывеска и самое главное, восхитительно вкусные пончики, — это всё, что нужно для успеха. Однако на открытие никто не пришёл.

Отчаянно грустной фотографией одинокого отца за прилавком поделился в Twitter его сын. И интернет-сообщество мгновенно показало, на что оно способно.

Мой папа грустный потому что никто не пришёл на открытие в его новый магазин пончиков .

Публикация так сильно растрогала интернет-пользователей, что запись быстро набрала более 760 тысяч лайков, свыше 340 тысяч ретвитов и 11 тысяч комментариев, в которых люди стали требовать адрес пончиковой. Вскоре в реплаях к посту стали появляться фотографии, на которых видно, что в магазине «Пончики Билли» толпы людей, которые стоят в очередях, чтобы попробовать лакомство. Посетители назвали пончики самыми вкусными в своей жизни и раскупили всё.

Паломничество на пончики продолжилось и на следующий день. И вскоре сын опубликовал фотографию счастливого улыбающегося отца и написал искреннюю благодарность всем откликнувшимся: «Огромное спасибо каждому! Сегодня мы распродали всё! Мы очень сильно ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа больше не грустит❤️❤️❤️".

На сегодняшний день на страничку пекарни в Instagram подписались уже почти 140 тысяч человек. В комментариях любители пончиков желают бизнесу процветания и восхищаются силой социальных сетей.

А вам знакома сила социальных сетей? Расскажите нам свою историю, когда интернет помог вам.

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