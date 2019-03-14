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Жителя Перми обвинили в избиении годовалого сына его сожительницы

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© pexels.com

В отношении жителя Перми, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, заведено уголовное дело.

Матери потерпевшего ребенка инкриминируется преступление, предусмотренное статьей УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следствием установлено, что ночью 10 марта мужчина 1994 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей сожительницей и применил силу в отношении ее сына 2017 года рождения. После этого он закрыл ребенка на балконе, а сам лег спать на кухне.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, ребенок не умер от холода только потому, что вовремя в квартиру прибыли сотрудники полиции, вызванные соседями по дому, которые забрали малыша с балкона и передали врачам скорой. Мальчика оперативно доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

После выздоровления ребенка будет решаться вопрос о его изъятии из семьи, а также ограничении либо лишении родительских прав матери.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в отношении 56-летней няни из Уфы, которая избивала малолетнего ребенка. Об этом стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которую установила в квартире мать ребенка.

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