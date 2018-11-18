Тест: Обладаете ли вы хорошей памятью?
- 14 марта 2019, 17:31
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Память — очень важная способность человека сохранять и воспроизводить впечатления и опыт. В подсознании хранится вся наша жизнь. В разных формах память присуща всем высшим животным. Считается, что людям с хорошей памятью легче учиться в школе и университете, они обладают большим словарным запасом и широким кругозором, однако если вы никогда ничего не забываете — это может привести к постоянному беспокойству и нервным срывам. Узнайте, какая у вас память с помощью нашего теста. Поехали!
Какой у вас результат? Не забудьте поделиться в комментариях, а тест отправить своим забывчивым и памятливым друзьям.
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