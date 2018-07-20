Что люди пишут в книгах жалоб: 19 смешных примеров

В советское время отношение к «Книге жалоб и предложений» было серьёзное. Все записи проверяли и строго наказывали провинившихся. Возможно, в некоторых заведениях эта традиция сохранилась и сейчас. Хотя с развитием интернета люди чаще предпочитают жаловаться в соцсетях и на тематических форумах.

Однако фирмы по оказанию услуг и магазины по-прежнему обязаны по первому требованию предоставить клиенту жалобную книгу. И самое удивительное, даже в XXI веке на бумажных страницах в таких заведениях можно найти немало забавных посланий, написанных ручкой, — от проклятий до благодарностей. Собрали для вас 19 самых смешных, отчаянных и странных записей.

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А вы когда в последний раз требовали книгу жалоб и предложений? И что вы там написали? Расскажите нам в комментариях.

Также почитайте, что пишут учителя в дневниках школьников. От смеха удержаться совершенно невозможно!

А ещё особым чувством юмора обладают водители маршруток. В их колесницах можно встретить смешные до слёз объявления.