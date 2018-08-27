Роботы-хирурги могут быть опасны для пациентов

Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пришли к выводу, что пока небезопасно допускать роботов до операций на пациентах.

Проведенные исследования показали, что роботы-хирурги не выполняют операции по удалению раковых опухолей эффективнее, чем обычные врачи.

Авторы исследования рассказали, что в медицине роботы-хирурги появились еще 15 лет назад и за это время ученые вели статистику удачных и неудачных операций. Также учитывалось, как быстро пациент реабилитировался после операции.

Во время операции роботы повторяли все действия хирурга, который дистанционно управлял программой. Первое время считалось, что после операций роботов пациенты восстанавливаются быстрее, поскольку манипулятор делает разрезы меньшей длины.

Но последние исследования FDA показали, что использование роботов-хирургов может нанести вред пациенту. При операциях с участием манипуляторов нет гарантии того, что робот сможет эффективно и безопасно удалить опухоль.

В первую очередь это касается операций по удалении шейки матки: согласно исследованиям, использование роботов увеличивает риск осложнений в четыре раза, а риск смерти — в шесть раз, — говорилось в исследовании.

Никаких конкретных ограничений на проведение операций с использованием роботов-хирургов американский регулятор при этом не установил.