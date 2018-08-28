Глава NASA рассказал, кто будет первым человеком на Марсе

Директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн в недавнем интервью рассказал о планах по колонизации Марса. Оказывается, все будет не так, как многие представляют.

Также Брайденстайн поделился некоторыми деталями лунной миссии, которая начнется уже скоро.

При следующей миссии на Луну мы не собираемся оставлять флаги и следы и не возвращаться в течение еще 50 лет. На этот раз мы собираемся остаться там, — заявил директор NASA.

Во время своего интервью Джим Брайденстайн заявил, что в ближайшем будущем женщина сыграет главную роль в освоении космоса. Женщины-астронавты будут участвовать не только в полете на Луну, но и в колонизации Марса.

Глава NASA не исключает, что первым человеком на Красной планете может стать женщина. Свои домыслы Брайденстайн так и не объяснил, так как радиоэфир подходил к концу, но в NASA сообщили, что в скором времени они расскажут о своих идеях.

Во время эфира Брайденстайн уделил особое внимание деталям лунной миссии, к которой агентство готовится последние годы. NASA планирует получить поддержку у международных партнеров, чтобы использовать ракеты, которые можно было бы использовать несколько раз за время миссии.

Ранее в NASA говорили, что их главная космическая цель — отправить людей на Марс в 2030-х годах. Но в последнее время представители агентства сообщают, что, скорее всего, миссия состоится несколько раньше.

Сейчас специалисты NASA разрабатывают маршруты и карты Красной планеты, чтобы определиться не только с местом высадки корабля, но и с территорией, где будут проходить главные марсианские эксперименты.