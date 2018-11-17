Депутат вломился в школу и напал на учительницу

В городе Ардон в Северной Осетии депутат районного собрания напал на учительницу во время урока в средней школе № 4. Об инциденте со ссылкой на жалобы родителей учащихся главе Ардонского района сообщают местные СМИ.

«Василий Гогичашвили, как утверждают учителя средней школы № 4, ворвался в учебный класс и на глазах детей за волосы выволок учителя Мадину Созиеву», — пишет североосетинский информационный сайт «Основа».

По сведениям издания, от этого зрелища у многих детей началась истерика, а депутат выволок учительницу в коридор, поднял ее на второй этаж в кабинет директора, где попытался «нанести удар перочинным ножом и пластиковой бутылкой учителю». Также сообщается, что Гогичашвили кричал матом и заявлял, что ему «***** [ничего] не будет», потому что он депутат.

Вероятной причиной нападения депутата на учительницу стал инцидент с пропажей небольшой суммы денег из раздевалки, где оставила вещи ученица пятого класса. Учителя пытались выяснить у других детей, кто мог украсть деньги, и одна из опрошенных пожаловалась своему дяде — Василию Гогичашвили, который возмутился тем, что его племяннице задают вопросы о краже.

По информации других СМИ, Гогичашвили ранее применял силу к еще одной учительнице той же школы. О депутате известно, что он занимается дзюдо, любит дорогие машины и отдых в кампании друзей. Глава Ардонского района Владислав Тотров и родители учеников школы обратились в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиями народного избранника

В последнее время профессия педагога становится все более опасной. В январе в Сызрани ученик восьмого класса ударил учительницу физкультуры. Конфликт произошел прямо на уроке во время игры в волейбол. Агрессивный восьмиклассник пришел выяснять отношения к учащемуся девятого класса, напал на него и избил. За мальчика заступилась молодая учительница физкультуры, за что получила удар по голове и сотрясение мозга. В Москве в октябре прошлого года учительница была избита агрессивным третьеклассником за то, что вызвала мать школьника на разговор о его плохом поведении.

На агрессию со стороны детей и родителей учителя нередко отвечают взаимностью. Нападения на детей в последние месяцы произошли в Санкт-Петербурге, Смоленске, Тольятти и Северодвинске.