Российский горнолыжник разбился насмерть во французских Альпах

После падения в ущелье на французском горнолыжном курорте Ля-Грав в Альпах погиб российский горнолыжник, сообщает радиостанция France Info.

Уточняется, что 35-летний фрирайдер упал с 300-метровой высоты.

О случившейся трагедии сообщил в полицию местный гид, обнаруживший лыжи погибшего и следы на снегу.

В сообщении радиостанции также отмечается, что ранее этот россиянин уже не раз посещал курорт Ля-Грав и катался в месте, которое пользуется большой популярностью у фрирайдеров, но расположено за пределами трасс.

Личность погибшего пока не раскрывается. Полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.