Российский горнолыжник разбился насмерть во французских Альпах
- 13 марта 2019, 19:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После падения в ущелье на французском горнолыжном курорте Ля-Грав в Альпах погиб российский горнолыжник, сообщает радиостанция France Info.
Уточняется, что 35-летний фрирайдер упал с 300-метровой высоты.
О случившейся трагедии сообщил в полицию местный гид, обнаруживший лыжи погибшего и следы на снегу.
В сообщении радиостанции также отмечается, что ранее этот россиянин уже не раз посещал курорт Ля-Грав и катался в месте, которое пользуется большой популярностью у фрирайдеров, но расположено за пределами трасс.
Личность погибшего пока не раскрывается. Полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.
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