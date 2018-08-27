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В парикмахерской Зеленограда девочке чуть не сломали шею

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© pixabay.com

Для 4-летней жительницы Зеленограда поход в парикмахерскую едва не закончился переломом шеи.

По словам матери девочки, парикмахер неожиданно схватила ребенка за голову и приподняла над землей почти на полметра.

Инцидент произошел в Зеленограде днем 12 марта, сообщает «МК».

Как рассказала изданию мама девочки, парикмахер заявила, что у ребенка маленькая шея, и стала объяснять, что есть специальные упражнения, которым ее обучила еще бабушка. Парикмахер при этом добавила, что, если их делать, у ребенка будет лебединая шея. После этих слов она подошла к девочке сзади, обхватила ее голову в районе ушей и приподняла.

На улице мать заметила, что малышка бледна, и у нее поцарапана голова, поскольку в уши ребенка были вдеты сережки. Кроме того, девочка пожаловалась на боли в спине и шее, после чего мама отвела ее в местный травмпункт. Там диагностировали «смещение шейных позвонков» и рекомендовали поехать в Москву на консультацию.

В итоге первоначальный диагноз не подтвердился, так как врачи обнаружили лишь растяжение мышц шеи.

При этом 65-летний парикмахер заявила, что ничего необычного или плохого она не совершила. По ее словам, она ежедневно проделывает эту процедуру со своими шестью внучками.

Однако полиция все-таки приступила к проверке случившегося, хотя мать пострадавшей уже пришла в себя от шока и не выразила желания наказывать парикмахера-«мануальщицу».

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