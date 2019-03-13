Как выглядят знакомые вещи в разрезе: 10+ любопытных фотографий
- 13 марта 2019, 18:10
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Многие дети, заполучив новую игрушку, жаждут посмотреть, что у неё внутри. Впрочем взрослые тоже страдают любопытством и порой, вооружившись ножницами или пилой, режут предметы напополам, чтобы посмотреть из чего они сделаны. Собрали для вас фотографии знакомых вам вещей в разрезе, на которые очень любопытно посмотреть. Пистолеты и жемчуг, цветы и автомобили — взгляните на мир под новым углом!
Пишущая машинка
Жемчуг
Пчелиный улей
Пули
Летучая мышь
Сканер для компьютерной томографии
Мак
Эскалатор
Гремучая змея
Шар для боулинга
Срезанные стволы банановых деревьев
Фейерверк
Военный танк
Ёжик
Механический калькулятор
Тюльпаны
Подводный силовой кабель
Человеческое сердце
Объектив Leica Summicron
Кактус
Range Rover
Скелет черепахи
Стандартный кран для мойки
Метеорит Фукан
Аккордеон
Дерево папоротника
Самолёт
Хоккейный шлем и шлем для американского футбола
Скала в Новой Зеландии
Сосновая шишка
Осколочная граната
Голова Статуи Свободы
Кровавое дерево (Pterocarpus angolensis)
Камера Canon
Кроличья нора
Кабель моста Золотые Ворота
Бивень мамонта
Корова
Зажигалка Zippo старого стиля
Горбатый кит
Кольт 1911
Бамбуковый стебель
Подушка безопасности Mercedes внутри рулевого управления
Овца
«Блок кассетной бомбы-24», содержащий 665 осколочных бомб
Какая фотография вас удивила?
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