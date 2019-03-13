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Как выглядят знакомые вещи в разрезе: 10+ любопытных фотографий

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  • 13 марта 2019, 18:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Многие дети, заполучив новую игрушку, жаждут посмотреть, что у неё внутри. Впрочем взрослые тоже страдают любопытством и порой, вооружившись ножницами или пилой, режут предметы напополам, чтобы посмотреть из чего они сделаны. Собрали для вас фотографии знакомых вам вещей в разрезе, на которые очень любопытно посмотреть. Пистолеты и жемчуг, цветы и автомобили — взгляните на мир под новым углом!

Пишущая машинка

Жемчуг

Пчелиный улей

Пули

Летучая мышь

Сканер для компьютерной томографии

Мак

Эскалатор

Гремучая змея

Шар для боулинга

Срезанные стволы банановых деревьев

Фейерверк

Военный танк

Ёжик

Механический калькулятор

Тюльпаны

Подводный силовой кабель

Человеческое сердце

Объектив Leica Summicron

Кактус

Range Rover

Скелет черепахи

Стандартный кран для мойки

Метеорит Фукан

Аккордеон

Дерево папоротника

Самолёт

Хоккейный шлем и шлем для американского футбола

Скала в Новой Зеландии

Сосновая шишка

Осколочная граната

Голова Статуи Свободы

Кровавое дерево (Pterocarpus angolensis)

Камера Canon

Кроличья нора

Кабель моста Золотые Ворота

Бивень мамонта

Корова

Зажигалка Zippo старого стиля

Горбатый кит

Кольт 1911

Бамбуковый стебель

Подушка безопасности Mercedes внутри рулевого управления

Овца

«Блок кассетной бомбы-24», содержащий 665 осколочных бомб

Какая фотография вас удивила?

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