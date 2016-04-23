СМИ: в результате стрельбы в бразильской школе погибли пятеро детей
- 13 марта 2019, 17:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, погибли в одной из школ Бразилии в результате стрельбы, которую открыли двое подростков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Globo TV.
По данным телеканала, утром 13 марта в здание учебного заведения проникли двое подростков и начали стрелять по людям.
В числе жертв оказались пятеро детей, один взрослый и сами стрелявшие.
Как уточняет газета Folha de S. Paulo, стрелки покончили с собой, а всего пострадали девять человек.
Трагедия произошла в государственной школе в Сузано, столичный округ Сан-Паулу, пишет издание.
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