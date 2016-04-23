СМИ: в результате стрельбы в бразильской школе погибли пятеро детей

По меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, погибли в одной из школ Бразилии в результате стрельбы, которую открыли двое подростков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Globo TV.

По данным телеканала, утром 13 марта в здание учебного заведения проникли двое подростков и начали стрелять по людям.

В числе жертв оказались пятеро детей, один взрослый и сами стрелявшие.

Как уточняет газета Folha de S. Paulo, стрелки покончили с собой, а всего пострадали девять человек.

Трагедия произошла в государственной школе в Сузано, столичный округ Сан-Паулу, пишет издание.