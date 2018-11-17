Как выглядят знаменитые киносцены без спецэффектов

1. «Гарри Поттер»

Благодаря технологическому прогрессу фильмы теперь снимают настолько реалистично, насколько это возможно. В жанрах фэнтези, экшен и научной фантастики мы теперь можем увидеть то, что раньше описывалось только в книгах или воплощалось в кино с помощью реквизита и грима. Заглянули за кулисы кинопроизводства и собрали для вас 20 знаменитых сцен из фильмов, которые были сняты с помощью последующего наложения спецэффектов. Смотрите и удивляйтесь!

2. «Красавица и чудовище»

3. «Книга джунглей»

4. «Доктор Стрэндж»

5. «Железный Человек»

6. «Стражи Галактики»

7. «Чудо-женщина»

8. «Мир юрского периода»

9. «Голодные игры»

10. «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

11. «Алита: Боевой ангел»

12. «Трон: Наследие»

13. «Игра Эндера»

14. «Гарри Поттер»

15. «Пэн: Путешествие в Нетландию»

16. «Аквамен»

17. «Хоббит»

18. «Маугли»

19. «Чудо-женщина»

20. «Фантастические твари и где они обитают»

Какая сцена навела вас на мысль пересмотреть какой-либо из этих фильмов?