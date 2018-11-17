Как выглядят знаменитые киносцены без спецэффектов
- 13 марта 2019, 16:11
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. «Гарри Поттер»
Благодаря технологическому прогрессу фильмы теперь снимают настолько реалистично, насколько это возможно. В жанрах фэнтези, экшен и научной фантастики мы теперь можем увидеть то, что раньше описывалось только в книгах или воплощалось в кино с помощью реквизита и грима. Заглянули за кулисы кинопроизводства и собрали для вас 20 знаменитых сцен из фильмов, которые были сняты с помощью последующего наложения спецэффектов. Смотрите и удивляйтесь!
2. «Красавица и чудовище»
3. «Книга джунглей»
4. «Доктор Стрэндж»
5. «Железный Человек»
6. «Стражи Галактики»
7. «Чудо-женщина»
8. «Мир юрского периода»
9. «Голодные игры»
10. «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
11. «Алита: Боевой ангел»
12. «Трон: Наследие»
13. «Игра Эндера»
14. «Гарри Поттер»
15. «Пэн: Путешествие в Нетландию»
16. «Аквамен»
17. «Хоббит»
18. «Маугли»
19. «Чудо-женщина»
20. «Фантастические твари и где они обитают»
Какая сцена навела вас на мысль пересмотреть какой-либо из этих фильмов?
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