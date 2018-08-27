Составлен рейтинг лучших городов мира для жизни

Рейтинг лучших городов мира для проживания в очередной раз составила международная консалтинговая компания Mercer.

Первое место в списке десятый раз подряд заняла столица Австрии Вена.

На втором месте рейтинга расположился швейцарский Цюрих.

Третье место занял канадский Ванкувер.

В топ-10 наиболее благоприятных для жизни городов также вошли немецкий Мюнхен, новозеландский Окленд, немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, столица Дании Копенгаген, швейцарские Женева и Базель.

Москва в данном списке оказалась на 167-м месте.

Компания в этом году сравнивала 231 город. При составлении рейтинга учитывались проживание, экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурная среда, уровень образования и медицины.

Топ-10 лучших городов для жизни:

Вена Цюрих Ванкувер Мюнхен Окленд Дюссельдорф Франкфурт Копенгаген Женева Базель

Примечательно, что в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance, составленном в ноябре прошлого года, Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни и заняла шестое место.