Опубликованы последние снимки марсохода Opportunity

В прошлом месяце американское космическое агентство NASA заявило о том, что поиски марсохода Opportunity прекращаются.

Напомним, что ровер оказался в западне из-за пылевой бури, возникшей в начале лета 2018 года. Из-за сильного шторма марсоход лишился доступа к солнечному свету и впал в режим спячки. Также из-за недостаточного количества света его батарея перестала нормально функционировать, и Opportunity не смог отправлять сигналы на Землю.

С лета прошлого года ученые пытались связаться с марсоходом, но чуда не произошло. В феврале NASA объявило, что миссия ровера Opportunity официально подошла к концу, а недавно агентство опубликовало последние снимки легендарного марсохода.

Эти фотографии ровер сделал в период между 13 мая и 10 июня. На снимках видно, что небо над марсоходом заволокло пылью, а Солнце кажется мутной вспышкой.

Кроме того NASA опубликовало 360-градусную панораму Долины Стойкости (Perseverance Valley) — места, где аппарат завершил свою почти 15-летнюю работу на Красной планете. Панорама составлена из 354 снимков, сделанных панорамной камерой Opportunity.

Напомним, что ровер Opportunity высадился на поверхность Марса в январе 2004 года. Изначально его миссия была рассчитана всего на три месяца, но в итоге марсоход работал на планете практически 15 лет.

