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На севере Москвы женщина ногами забила до смерти мужчину

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© DPA/TASS

На севере столицы в подъезде жилого дома женщина забила до смерти ногами молодого мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, жители дома на Дубнинской улице обнаружили труп мужчины 1983 года рождения с многочисленными телесными повреждениями.

Собеседник агентства рассказал, что полицейские задержали подозреваемую в избиении 48-летнюю женщину.

«Установлено, что она не менее четырех раз ударила правой ногой потерпевшего по животу и голове, отчего тот и скончался», — отметил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе главного управления столичной полиции подтвердили агентству факт задержания подозреваемой.

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