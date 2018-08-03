На севере Москвы женщина ногами забила до смерти мужчину
- 13 марта 2019, 09:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере столицы в подъезде жилого дома женщина забила до смерти ногами молодого мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, жители дома на Дубнинской улице обнаружили труп мужчины 1983 года рождения с многочисленными телесными повреждениями.
Собеседник агентства рассказал, что полицейские задержали подозреваемую в избиении 48-летнюю женщину.
«Установлено, что она не менее четырех раз ударила правой ногой потерпевшего по животу и голове, отчего тот и скончался», — отметил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе главного управления столичной полиции подтвердили агентству факт задержания подозреваемой.
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