Под Самарой ФСБ уничтожила боевика, планировавшего теракт

В Самарской области уничтожили боевика, который планировал совершить террористический акт, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета.

ФСБ стало известно, что в частном доме села Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный мужчина.

В комитете отметили, что прибывшие на место в ночь на 13 марта правоохранители предложили сдаться террористу, однако он открыл огонь и кинул гранату.

В результате сотрудники ФСБ нейтрализовали бандита, передает агентство.

В доме, где находился боевик, были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, сообщает РЕН ТВ.

Личность боевика установлена: он был сторонником одной из международных террористических организаций и собирался совершить теракт в месте массового скопления людей, пишет газета «Известия».