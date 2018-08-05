найти ×
   
  • USD
    65.77
  • EUR
    74.07
СохранитьСохранено0
×

004400

Под Самарой ФСБ уничтожила боевика, планировавшего теракт

Small default

© ФСБ РФ/ТАСС

В Самарской области уничтожили боевика, который планировал совершить террористический акт, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета.

ФСБ стало известно, что в частном доме села Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный мужчина.

В комитете отметили, что прибывшие на место в ночь на 13 марта правоохранители предложили сдаться террористу, однако он открыл огонь и кинул гранату.

В результате сотрудники ФСБ нейтрализовали бандита, передает агентство.

В доме, где находился боевик, были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, сообщает РЕН ТВ.

Личность боевика установлена: он был сторонником одной из международных террористических организаций и собирался совершить теракт в месте массового скопления людей, пишет газета «Известия».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
16089344читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122699читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

37022340читать позжечитаю позже