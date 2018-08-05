Под Самарой ФСБ уничтожила боевика, планировавшего теракт
- 13 марта 2019, 09:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Самарской области уничтожили боевика, который планировал совершить террористический акт, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета.
ФСБ стало известно, что в частном доме села Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный мужчина.
В комитете отметили, что прибывшие на место в ночь на 13 марта правоохранители предложили сдаться террористу, однако он открыл огонь и кинул гранату.
В результате сотрудники ФСБ нейтрализовали бандита, передает агентство.
В доме, где находился боевик, были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, сообщает РЕН ТВ.
Личность боевика установлена: он был сторонником одной из международных террористических организаций и собирался совершить теракт в месте массового скопления людей, пишет газета «Известия».
Войти через социальные сети: