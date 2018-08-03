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Саакашвили разболтал план Порошенко «обменять» Крым на членство в ЕС

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© Czarek Sokolowski/AP/TASS

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что у президента Порошенко был план по размену Крыма на членство Украины в Евросоюзе.

«У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Саакашвили многократно обвинял Петра Порошенко в наглой лжи народу и различных преступлениях, так что его новые откровения могут преследовать цель помешать Порошенко переизбраться на предстоящих президентских выборах.

Напомним, бывшие давними приятелями Порошенко и Саакашвили поссорились в начале 2016-го, а 9 ноября того же года президент уволил Саакашвили с должностей главы Одесской областной государственной администрации и своего советника. 

Губернатором бывший президент Грузии стал в мае 2015 года стараниями самого же Порошенко, и благодаря ему получил украинское гражданство. Уже в декабре отношения между политиками дали трещину из-за скандальной перепалки Саакашвили с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в Национальном совете реформ Украины. В феврале 2016 года Саакашвили заявил об олигархическом перевороте в стране, превратившись в критика киевского режима. Избавиться от бывшего друга Порошенко удалось, только запретив ему въезд в страну.

У Дмитрия Гордона последнее время тоже есть претензии к властям Украины. Недавно он потребовал у них защиты от членов националистической партии «Свобода». Те пригрозили Гордону физической расправой из-за разногласий по поводу оценки исторической роли Степана Бандеры и языковой политики на Украине и в Крыму. Бывший депутат Верховной рады Украины от Львовской области Ирина Фарион назвала Гордона «подлецом, который должен умереть в диких муках», а замглавы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы телеведущий «сдох следом за Бузиной», имея в виду убитого в Киеве писателя и журналиста Олеся Бузину. Никакого наказания за угрозы они не понесли.

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