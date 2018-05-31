Мощный взрыв на газопроводе в ХМАО попал на видео

На магистральном газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе по неизвестной пока причине загорелся газопровод «Ямбург — Тула II».

«Сразу после взрыва подача газа по поврежденному газопроводу была прекращена. Транспортировка газа проходит по резервной ветке. Очевидцы успели снять видео взрыва», — сообщает URA.RU.

Пожар настолько мощный, что свет от пламени видно на десятки километров вокруг. Благодаря тому что газ полыхает в безлюдном месте, никто не пострадал.

Сообщается, что ремонтные бригады не могут приблизиться к очагу пожара и ждут, пока газ полностью выгорит на участке в 30 километров. Только после этого они смогут осмотреть поврежденную трубу.

В ХМАО в последние годы уже случался крупный пожар — в Сургутском районе водитель грузовика врезался в нефтепровод «Сургутнефтегаз», после чего произошел взрыв. Тогда пострадали три человека — сам водитель, его пассажир, а также водитель проезжавшей мимо машины. Правда, площадь пожара в тот раз была гораздо меньше — 300 квадратных метров.