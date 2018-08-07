Террорист из Дагестана обвинил Галкина в заказе убийства Киркорова

Обвиняемый в попытке устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова дагестанец Хидирнеби Казуев заявил, что целью группы его подельников было убийство артиста по заказу Максима Галкина.

«В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой. В допросе всех троих и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие. Защита собирается обжаловать отказ в Генпрокуратуре», — пишет газета «Коммерсант».



По версии следствия, группа из четырех выходцев с Кавказа и Ставропольского края планировала взорвать самодельные бомбы с поражающими элементами на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году. Террористы успели собрать пять бомб и взорвать две из них в безлюдном месте для тренировки. Перед тем, как отправиться на концерт Киркорова, вся банда присягнула на верность лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакру аль-Багдади.

Совершить взрыв Хидирнеби Казуеву, Шамилю Магомедову, Самиру Ибрагимову и Габибуле Халдузову не удалось, поскольку территория ресторана «Хазар», где проходил концерт, охранялась сотрудниками полиции, а к встрече с сотрудниками МВД террористы не подготовились. Обвинения в подготовке теракта они отрицают: покушение на убийство — менее тяжкая уголовная статья, чем терроризм.

По версии Казуева, в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Максим Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. По словам обвиняемого, Галкин приревновал его к Алле Пугачевой.



Сам Максим Галкин комментировать журналистам эту историю отказался.

Из появлявшихся в разные годы сообщений СМИ известно, что на самом деле Филипп Киркоров поддерживает дружеские отношения со своей бывшей женой Аллой Пугачевой и ее нынешним мужем Максимом Галкиным.