Драка курьеров доставки еды в центре Москвы попала на видео
- 12 марта 2019, 22:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Очевидцы сняли на видео драку, произошедшую в центре столицы между курьерами двух сервисов доставки еды.
На кадрах запечатлена потасовка между молодыми людьми, одетыми в униформу сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда». В драке также принял участие человек в гражданской одежде.
Инцидент произошел на пешеходной улице недалеко от станции метро «Кузнецкий мост».
Неизвестно, что стало причиной этой потасовки и чем она закончилась.
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