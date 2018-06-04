Драка курьеров доставки еды в центре Москвы попала на видео

Очевидцы сняли на видео драку, произошедшую в центре столицы между курьерами двух сервисов доставки еды.

На кадрах запечатлена потасовка между молодыми людьми, одетыми в униформу сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда». В драке также принял участие человек в гражданской одежде.

Инцидент произошел на пешеходной улице недалеко от станции метро «Кузнецкий мост».

Неизвестно, что стало причиной этой потасовки и чем она закончилась.