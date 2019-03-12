В Москве водителей предупредили о «катке» на дорогах
- 12 марта 2019, 21:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил столичных автомобилистов о вероятной гололедице на дорогах Москвы после прошедшего сегодня снегопада.
В официальном микроблоге Центра в аккаунте в Twitter сказано об «ожидаемом катке на дорогах».
Водителям рекомендуют в такой ситуации снизить скорость и соблюдать дистанцию, отмечает News.ru.
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