В Москве водителей предупредили о «катке» на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил столичных автомобилистов о вероятной гололедице на дорогах Москвы после прошедшего сегодня снегопада.

В официальном микроблоге Центра в аккаунте в Twitter сказано об «ожидаемом катке на дорогах».

Водителям рекомендуют в такой ситуации снизить скорость и соблюдать дистанцию, отмечает News.ru.

