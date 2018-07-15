Пёс покорил Гималайские горы с альпинистами и обрёл семью

Американский альпинист Дон Варговски (Don Wargowsky) рассказал эту трогательную историю в соцсетях. Он вместе с группой альпинистов отправился покорять гору Барунтсе в Гималаях — её высота 7129 метров над уровнем моря. В начале экспедиции они совершили подъём на пик Мера, во время спуска с которого за ними увязалась бездомная собака.

Пёс последовал за командой до перевалочного пункта, где альпинисты решили, что собаку необходимо оставить лагере, так как путь наверх может быть для неё очень опасным. Зверя заперли и выпустили только, когда группа альпинистов отошла на приличное расстояние. Однако пёс отправился за людьми по запаху и настиг их за пару часов.

Дон впечатлился упорством собаки, дал ей кличку Бару (Baru) и поделился с ней альпинистским снаряжением для безопасного подъёма наверх. Так началось трёхнедельное восхождение на 7129 метров, которое было очень непростым.

Подъём для Бару был нелёгким, у неё были сломаны когти в нескольких местах, и до крови стёрты костяшки на лапах. Я обрабатывал ей раны, и на это было очень тяжело смотреть. Но собака проявила потрясающие навыки скалолазания и никогда не сдавалась. а на последних метрах бежала к вершине впереди всей нашей группы — написал альпинист на своей странице в Facebook.

Ночью пёс, который, как посчитали люди, является помесью тибетского мастифа и гималайской овчарки, спал в палатке Дона, а днём смело шагал рядом. За это время пара очень привязалась друг к другу. Спуск был более лёгким, а спустившись альпинисты узнали, что Бару стала первой собакой, покорившей эту гору.

Скорее всего, это первый случай, когда пёс забрался так высоко. Собаки и прежде ходили с туристами в горы, но никогда не поднимались на самую вершину Барунтсе. Местные никогда не видели ничего подобного. Они сказали, что Бару — особая собака, что она принесла удачу экспедиции и должна стать талисманом восхождений — рассказал Варговски журналистам.

Дон выложил десятки фотографий группы альпинистов и собаки во время восхождения и на привалах. Он отметил, что искренне полюбил Бару, но забрать её к себе домой он не может.

К сожалению, я живу в маленькой квартире в Сиэтле вместе с большой собакой. Было бы очень эгоистично привозить Бару туда. Сейчас она живёт в Катманду у менеджера базового лагеря. И я не могу дождаться момента, когда увижу её в Непале этой осенью — сказал альпинист.

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