В Подмосковье задержали избивших и ограбивших 93-летнего ветерана ВОВ

В подмосковном Подольске полиция задержала подозреваемых в избиении и ограблении 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть полиции поступило сообщение от социального работника, которая при посещении пенсионера увидела у него телесные повреждения.

По словам мужчины, к нему в квартиру за несколько дней до прихода соцработника проникли двое неизвестных.

Они избили престарелого ветерана и похитили у него один миллион рублей, а также принадлежащие ему ордена и медали.

Спустя двое суток после сообщения соцработника ветеран скончался в городской больнице.

Полиция установила подозреваемых в совершении преступления и задержала двоих мужчин в возрасте 25 и 27 лет.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления МВД.