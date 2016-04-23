Обладатели новых телефонов Samsung поделились весёлыми фотообоями

Компания Samsung, к радости поклонников Android во всём мире, в прошлом месяце выпустила новую тройку смартфонов — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. У всех этих телефонов есть отличие от предыдущих версий — передняя камера теперь расположена в правом верхнем углу вместо центральной «чёлки». Не всем обладателям новых телефонов понравился новый дизайн, поэтому самые творческие сразу взялись за дело и предложили фотообои для рабочего стола, с помощью которых можно смешно обыграть непривычное расположение камеры. Есть весьма забавные варианты.

Какой из этих вариантов вам понравился больше всего? А какие фотообои стоят на экранах ваших смартфонов?