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Обладатели новых телефонов Samsung поделились весёлыми фотообоями

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  • 12 марта 2019, 16:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Компания Samsung, к радости поклонников Android во всём мире, в прошлом месяце выпустила новую тройку смартфонов — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. У всех этих телефонов есть отличие от предыдущих версий — передняя камера теперь расположена в правом верхнем углу вместо центральной «чёлки». Не всем обладателям новых телефонов понравился новый дизайн, поэтому самые творческие сразу взялись за дело и предложили фотообои для рабочего стола, с помощью которых можно смешно обыграть непривычное расположение камеры. Есть весьма забавные варианты.

Какой из этих вариантов вам понравился больше всего? А какие фотообои стоят на экранах ваших смартфонов?

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