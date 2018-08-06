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Найдены следы самой мощной геомагнитной бури на Земле

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  • 12 марта 2019, 13:12
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Лундского университета провели исследование керн из ледников Гренландии и выяснили, что около VII века до нашей эры на Солнце произошла мощнейшая вспышка.

Это помог выяснить анализ на содержание редких изотопов бериллия и хлора, которые показывают, что в прошлом был большой всплеск протонов.

Известно, что магнитное поле Солнца всегда колеблется и происходящие в нем активные процессы могут привести к появлению корональных выбросов массы: потоки ускоренных заряженных частиц создают нестабильности в солнечном ветре и вызывают магнитные бури на Земле.

Обычно такие выбросы не проникают сквозь земную магнитосферу, а протонные всплески редко, но достигают ионосферы. На Земле такие процессы обычно сопровождаются полярным сиянием и нарушением связи.

Ученые до сих пор точно не знают, почему происходят SPE-всплески. Такие события происходят крайне редко, и отследить их в реальном времени сложно, поэтому специалисты пытаются найти свидетельства SPE-всплесков в прошлом.

Например, они могут быть в древесных кольцах или ледяных кернах.

Вызванные потоками протонов взаимодействия в атмосфере приводят к изменению содержания в ней разных нуклидов. Поэтому SPE может отразиться неожиданным пиком в количестве включенного в состав растения углерода-14 или пиком содержания бериллия-10 и хлора-36 в ледяных кернах, — пояснили авторы исследования.

Ученые и раньше обращали внимание на углеродные пики в некоторых образцах древесины, но предполагалось, что они могли быть вызваны другими событиями, например мощной солнечной вспышкой.

Авторы нового исследования решили проверить эту теорию, добавив к результатам еще и оценку хлора-36 в кернах. За основу были взяты керны из ледников Гренландии.

Анализ показал, что одна из мощнейших геомагнитных бурь на Земле произошла в 660 году до н. э., оставив отпечатки в ледяных кернах и кольцах деревьев.

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