Макгрегор угодил за решетку за нападение на фаната

В США за нападение на фаната смешанных боевых искусств (MMA) арестован бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор.

«Макгрегора задержали 11 марта за то, что тот разбил телефон своего поклонника, который попытался сфотографировать своего кумира. Конор при этом не просто разбил телефон, но и унес с собой. Таким образом, ему предъявлено обвинение не только в хулиганстве, но и грабеже», — сообщает РЕН ТВ.

Всего три дня назад, 9 марта, Макгрегор закончил исполнять решение суда, который приговорил его к общественным работам за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.

Напомним, Конор Макгрегор стал известен в России благодаря бою с Хабибом Нурмагомедовым, в котором дагестанский боец одержал над ним убедительную победу, завоевав титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе. Встреча завершилась грандиозным скандалом. Из-за многочисленных оскорблений от Макгрегора и его команды Нурмагомедов не сумел совладать с эмоциями, выпрыгнул в зрительный зал и принялся бить спарринг-партнера соперника Диллона Дэвиса. После этого завязалась массовая драка, которую организаторам турнира и полиции с трудом удалось остановить. В итоге бойцы были оштрафованы, а Нурмагомедов вдобавок временно дисквалифицирован в UFC.



После боя с Нурмагомедовым Макгрегор высказал желание взять матч-реванш, однако Хабиб предпочел после окончания срока своей дисквалификации провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером — бывшим двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе, который общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире.

