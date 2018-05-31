Мэй взяла с Юнкера обещание решить вопрос границы с Ирландией после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и добилась юридически обязывающих гарантий по ирландской границе — ключевой для Лондона проблеме в соглашении по выходу Британии из ЕС. Об этом журналистам рассказал руководитель секретариата британского кабмина Дэвид Лидингтон.

«Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения. Наш выбор теперь очевиден: это либо достигнутое сегодня соглашение, либо Brexit может вообще не состояться», — цитирует Лидингтона ФАН.

Мэй и Юнкер договорились до 31 декабря 2020 года провести дополнительные переговоры, на которых будет обсуждаться только вопрос границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Великобритании Северной Ирландией. Теперь новые условия Brexit должен принять либо отвергнуть Парламент, голосование по этому вопросу назначено на 12 марта.



Со своей стороны, Юнкер предупредил, что если британских парламентариев не устроит новый вариант решения проблемы с ирландской границей, то «третьего шанса» не будет. «Если же Палата общин поддержит соглашение о выходе, Европейский союз будет готов немедленно начать подготовку к переговорам с целью защитить наши будущие отношения», — пообещал председатель Еврокомиссии.

Напомним, в настоящее время народ Великобритании расколот по вопросу в выходе из Евросоюза. На референдуме в 2016 году сторонники Brexit победили с перевесом в 4% и больше всего голосов за выход было подано в Англии, тогда как Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия голосовали за то, чтобы остаться.

Одно из принципиальных разногласий по поводу соглашения о Brexit между Великобританией и Евросоюзом заключается в экономическом положении Северной Ирландии. В Брюсселе настаивали на сохранении региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, однако для Лондона это неприемлемо, поскольку означает утерю части экономического суверенитета без выгод членства в ЕС.

Одним из важных для России следствий политического кризиса в Великобритании является неспособность Лондона применять антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей». Поправка Магнитского, которая является частью британского закона о санкциях, не будет введена в действие, пока Великобритания не выйдет из ЕС.



Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года независимо от дискуссий в правительстве и Парламенте, но после этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

