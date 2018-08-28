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В парке «Лосиный Остров» вырубят лес ради дублера Щелковского шоссе

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© Яндекс.Карты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву дать поручение Министерству природных ресурсов и экологии изменить границы национального парка «Лосиный Остров» для строительства дублера Щелковского шоссе.

«С учетом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, — я такое поручение дам. И будем этим заниматься», — цитирует  Медведева РИА Новости.

Трасса перегружена сверх расчетной пропускной способности, из-за чего проблемы с пробками испытывают жители всего северо-востока Московской области, включая не только Щелково, но и Балашиху, Лосино-Петровский, Ивантеевку, Королев, Пушкино и даже Сергиев Посад. Из-за плотной жилой застройки вдоль Щелковского шоссе просто расширить его невозможно, поэтому чиновники решили пожертвовать частью парка.

«Мы прибавили 2 тысячи га земли Московской области к „Лосиному Острову“, а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе „Лосиного Острова“ современную трассу», — отметил в беседе с премьером Воробьев.

Строительство 19-километрового дублера Щелковского шоссе обойдется в 47 миллиардов рублей. Предварительную стоимость проекта озвучил зампред правительства Московской области Игорь Тресков, передает «Интерфакс». Хотя проектной документации еще нет, ожидается, что под новую трассу вырубят 32 гектара лесного массива. Потери «Лосиному Острову» пообещали компенсировать за счет присоединения территорий Горенского участкового лесничества ГКУ «Мособллес» и Монинского лесничества Минобороны.

У проблемы перегруженности Щелковского шоссе есть и более экологичные варианты решения, утверждает газета «Ведомости». Так, директор национального парка «Лосиный Остров» Игорь Сарафанов предлагает выкупить участки в деревне Щитниково и проложить тоннель под существующей дорогой. В «Гринписе» указывают на неизбежное загрязнение парка автомобильными выхлопами, а в Институте транспорта Высшей школы экономики настаивают на необходимости развития общественного транспорта на электротяге, в том числе современных электричек и трамваев.

Впрочем, не все эксперты настроены против новой трассы. На кафедре Росприроднадзора в РГУ нефти и газа им. Губкина уверены, что стоящие весь день в пробках на Щелковском шоссе автомобили уже и так загрязняют окружающую среду сильнее, чем если бы они проезжали с краю парка по дублеру с ветерком.

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