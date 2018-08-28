В России сменился регион-лидер по смертности от ВИЧ

В Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях оказалась самая высокая смертность населения от ВИЧ в 2018 году, подсчитали в РБК на основе предоставленных региональными службами статистики данных.

«Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область. Всего в 2018 году там умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ», — сообщает издание со ссылкой на территориальное управление Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области.

Коэффициент смертности от ВИЧ в Кемеровской области составляет 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона — это больше, чем от отравления алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых.

Для Иркутской области этот показатель составляет 42,4 случая на 100 тысяч жителей, а для Свердловской — 38,1 случая на 100 тысяч. При этом в Кемеровской и Свердловской областях смертность от ВИЧ выросла более чем на 10% за год.

В 2017 году зашкаливающую смертность от ВИЧ демонстрировала Самарская область (39,5 случая на 100 тысяч населения), но за 2018 год этот показатель у нее упал на 18%.

Официально в Росстате и Минздраве эти данные пока не раскрывают.

Как сообщал «Ридус», заболеваемость ВИЧ в России выросла за последние десять лет в полтора раза, а по количеству зараженных Россия занимает третье место в мире. При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия вышла на первое место среди европейских стран по темпам заражений ВИЧ. В 2017 году в Европе были зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них ВИЧ был обнаружен у 104 тысяч россиян (65% всех новых случаев заражения).

Проблему не отрицают и в правительстве. В декабре 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова насчитала в России почти миллион ВИЧ-инфицированных людей и посоветовала всем без исключения россиянам сдать тест на эту смертельно опасную инфекцию.