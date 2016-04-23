найти ×
   
  • USD
    66.08
  • EUR
    74.29
СохранитьСохранено0
×

003611

В Зеленограде мужчина с железным прутом напал на прохожих

Small default

© youtube.com

В Зеленограде полиция задержала мужчину, напавшего с железным прутом на прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

По его словам, два сообщения о пострадавших от злоумышленника поступили из травмпункта в полицию.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в нападении на людей в отдел для дальнейшего разбирательства, рассказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, отмечает РЕН ТВ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
351941984читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
14061472читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

10351716читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30513881читать позжечитаю позже