В Зеленограде мужчина с железным прутом напал на прохожих

В Зеленограде полиция задержала мужчину, напавшего с железным прутом на прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

По его словам, два сообщения о пострадавших от злоумышленника поступили из травмпункта в полицию.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в нападении на людей в отдел для дальнейшего разбирательства, рассказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, отмечает РЕН ТВ.