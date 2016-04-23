В Зеленограде мужчина с железным прутом напал на прохожих
- 11 марта 2019, 22:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Зеленограде полиция задержала мужчину, напавшего с железным прутом на прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном главке МВД.
По его словам, два сообщения о пострадавших от злоумышленника поступили из травмпункта в полицию.
Сотрудники полиции доставили подозреваемого в нападении на людей в отдел для дальнейшего разбирательства, рассказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, отмечает РЕН ТВ.
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