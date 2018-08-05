Самолет молдавской авиакомпании Fly One, вылетевший в понедельник, 11 марта, из Кишинева в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

По словам сотрудника справочной аэропорта, авиалайнер благополучно приземлился.

«Пока мы объявили задержку», — рассказал собеседник агентства.

По данным молдавского блога Runway 08, самолет экстренно вернулся назад из-за разгерметизации салона.

Пока не известно, как и когда пассажиры вылетят в Москву.

