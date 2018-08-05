Самолет рейса Кишинев — Москва вернулся в аэропорт вылета
- 11 марта 2019, 21:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самолет молдавской авиакомпании Fly One, вылетевший в понедельник, 11 марта, из Кишинева в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.
По словам сотрудника справочной аэропорта, авиалайнер благополучно приземлился.
«Пока мы объявили задержку», — рассказал собеседник агентства.
По данным молдавского блога Runway 08, самолет экстренно вернулся назад из-за разгерметизации салона.
Пока не известно, как и когда пассажиры вылетят в Москву.
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