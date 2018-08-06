В Кирове задержали 30 жителей за поиск наркотиков на кладбище

В Кирове полиция задержала 30 местных жителей, пытавшихся найти на кладбище так называемые закладки с наркотиками.

У некоторых из задержанных были обнаружены пакетики с порошком.

По данным экспертов, изъятый порошок является наркотическим веществом «скорость».

Задержанные признались на допросе, что о местонахождении тайников с наркотиками узнавали через мессенджер после того, как отправляли деньги неизвестным лицам, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Полиция устанавливает лиц, причастных к сбыту наркотических веществ, отмечает РЕН ТВ.