В Ижевске мать за непослушание свесила ребенка с 14-го этажа
- 11 марта 2019, 17:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ижевске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летней женщины по статье «Истязание».
По данным следствия, она решила достаточно своеобразным способом наказать за непослушание своего шестилетнего сына.
Поскольку ребенок отказывался убрать игрушки, мать вывесила его вниз головой с балкона 14-го этажа и какое-то время удерживала в таком положении на глазах у старшего сына, который рыдал и просил вернуть брата назад.
Соседи и родственники рассказали следователям, что женщина и ранее воспитывала детей подобными методами.
В настоящее время в отношении матери проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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