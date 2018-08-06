В Ижевске мать за непослушание свесила ребенка с 14-го этажа

В Ижевске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летней женщины по статье «Истязание».

По данным следствия, она решила достаточно своеобразным способом наказать за непослушание своего шестилетнего сына.

Поскольку ребенок отказывался убрать игрушки, мать вывесила его вниз головой с балкона 14-го этажа и какое-то время удерживала в таком положении на глазах у старшего сына, который рыдал и просил вернуть брата назад.

Соседи и родственники рассказали следователям, что женщина и ранее воспитывала детей подобными методами.

В настоящее время в отношении матери проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.