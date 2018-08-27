Обвиненного в растрате экс-главу банка «Открытие» обнаружили в Израиле
- 11 марта 2019, 16:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Бывший глава одного из крупнейших ранее частных банков России «Открытие» Евгений Данкевич, обвиненный в растрате 34 миллиардов рублей, находится в Израиле, сообщает РИА Новости
Следователь во время заседания Басманного суда Москвы рассказал, что решается вопрос о его заочном аресте.
«Уголовное дело в отношении Евгения Данкевича было возбуждено 17 сентября по части 4 статьи 160 УК РФ („Растрата в особо крупном размере“)», — приводит агентство слова следователя.
В то же время адвокат Данкевича заявил, что его подзащитный находится в Израиле на лечении.
Юрист попросил отложить заседание, чтобы дать ему время ознакомиться с материалами и встретиться с клиентом, однако судья отказала.
Бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича объявили в розыск 4 февраля нынешнего года.
Следствием установлено, что, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил летом 2017 года в преступный сговор с не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс», которые являлись заемщиками «Открытия».
По версии следствия, эти лица организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.
Банк «Открытие» — до августа 2017 года крупнейший частный банк в России. В настоящее время контролируется Центральным банком РФ.
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