Ушедший из-за скандала главред «Медузы» вернулся на пост

Бывший главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков, ушедший в отставку после обвинения в харассменте, вернулся на эту должность, сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко.

По ее словам, именно она приняла решение о восстановлении Колпакова, отметив, что «Иван с самого начала был идеологом и лидером издания, мы вместе сделали одно из самых читаемых СМИ в России».

Тимченко добавила, что считает Колпакова профессионалом высокого класса, а журналист ушел в отставку несмотря на то, что совет директоров компании не нашел оснований для его отстранения.

Возвращение Колпакова поддерживают руководители всех подразделений «Медузы», в первую очередь Татьяна Ершова, которая занимает после его ухода пост и. о. главного редактора и станет теперь редакционным директором, пишет URA.RU.

Генеральный директор «Медузы» пояснила, что в конце марта состоится заседание совета директоров, на котором будет утвержден кодекс поведения сотрудников издания.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков оставил свой пост 9 ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что 20 октября у сотрудников «Медузы» была вечеринка. Колпаков прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников и произнес: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет».

Позже Колпаков извинился перед сотрудницей и ее мужем. На заседании редколлегии он предложил отстранить его от должности на две недели. Спустя это время по решению совета директоров главный редактор вернулся к своим обязанностям.

Узнав об этом, сотрудник, жена которого подверглась домогательствам, уволился.