Получен уникальный снимок двух сталкивающихся галактик

Космическое агентство NASA опубликовало снимок, на котором видны две сталкивающиеся галактики. Редкое явление смог запечатлеть телескоп «Хаббл».

Ученые пояснили, что на фото изображена NGC 6052 — группа из двух взаимодействующих галактик PGC 57039 и PGC 200329 в созвездии Геркулес.

Галактики расположены на расстоянии около 230 миллионов световых лет. Впервые их обнаружил астроном Уильям Гершель в 1784 году. Ученый причислил их к классу галактик неправильной формы.

Однако теперь мы знаем, что NGC 6052 на самом деле состоит из двух галактик, которые находятся в процессе столкновения, — пояснили ученые.

Согласно полученным данным, несколько миллионов лет назад гравитация втянула обе галактики вместе в хаотичное состояние, которое мы наблюдаем сейчас. Из-за этого звезды из обеих галактик следуют новым траекториям, которые сформировались из-за гравитационного эффекта.

Специалисты NASA рассказали, что столкновения между самими звездами происходят крайне редко, так как они очень малы по отношению к расстоянию между ними. Предполагается, что еще через несколько лет галактики полностью сольются и образуют единую стабильную галактику.

Например, наша галактика Млечный Путь в будущем тоже столкнется с ближайшим галактическим соседом — галактикой Андромеда. Но это произойдет через 4 миллиарда лет.