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Получен уникальный снимок двух сталкивающихся галактик

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  • 11 марта 2019, 11:45
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Космическое агентство NASA опубликовало снимок, на котором видны две сталкивающиеся галактики. Редкое явление смог запечатлеть телескоп «Хаббл».

Ученые пояснили, что на фото изображена NGC 6052 — группа из двух взаимодействующих галактик PGC 57039 и PGC 200329 в созвездии Геркулес.

Галактики расположены на расстоянии около 230 миллионов световых лет. Впервые их обнаружил астроном Уильям Гершель в 1784 году. Ученый причислил их к классу галактик неправильной формы.

Однако теперь мы знаем, что NGC 6052 на самом деле состоит из двух галактик, которые находятся в процессе столкновения, — пояснили ученые.

Согласно полученным данным, несколько миллионов лет назад гравитация втянула обе галактики вместе в хаотичное состояние, которое мы наблюдаем сейчас. Из-за этого звезды из обеих галактик следуют новым траекториям, которые сформировались из-за гравитационного эффекта.

Специалисты NASA рассказали, что столкновения между самими звездами происходят крайне редко, так как они очень малы по отношению к расстоянию между ними. Предполагается, что еще через несколько лет галактики полностью сольются и образуют единую стабильную галактику.

Например, наша галактика Млечный Путь в будущем тоже столкнется с ближайшим галактическим соседом — галактикой Андромеда. Но это произойдет через 4 миллиарда лет.

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